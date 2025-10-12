（ＣＮＮ）米南部ミシシッピ州で週末、高校のアメリカンフットボール試合に関連して発生したとみられる少なくとも３件の銃撃事件で、少なくとも６人が死亡し、複数が負傷した。

同州リーランドでは、１０日夜から１１日未明にかけての銃撃で少なくとも４人が死亡し、１２人以上がけがをした。市長が明らかにした。市長はＣＮＮに対し、１６人が撃たれ、４人が死亡したと述べた。死亡した４人を１６人の中に含めているかは明らかにしなかった。

逮捕者は出ておらず、警察が捜査を進めている。警察はＣＮＮの問い合わせに対し、銃撃があったことを認めたものの、詳細は明らかにしなかった。

ＣＮＮ提携局ＷＡＰＴによると、事件はリーランド高校の卒業生を迎える同窓会行事「ホームカミング」での試合後の集まりの最中に発生した。

また、同州ハイデルバーグでは１０日夜、ハイデルバーグ高校の敷地内で起きた銃撃で少なくとも２人が死亡、１人が負傷した。地元警察がＣＮＮ提携局ＷＤＡＭに明らかにした。ジャスパー郡保安官事務所は１１日、この銃撃に関連した人物１人を特定したと発表した。

さらにシャーキー郡では、１０日夜のフットボールの試合の場外で起きた銃撃に関連し、少なくとも２人が逮捕・訴追されたと、同郡保安官事務所が明らかにした。

リーランドのシモンズ州議員はＡＰ通信に対し、「人々は繁華街に集まって楽しく過ごしていた」と語り、「これは無意味な銃暴力だ。今起きているのは、銃があまりにも多く出回っているという現実だ」と述べた。

ミシシッピ州捜査局はリーランド警察と連携して捜査に当たっている。

連邦捜査局（ＦＢＩ）のパテル長官はＸ（旧ツイッター）への投稿で、リーランドの銃撃事件について認識しており、関与もしていると明らかにした。現地当局を支援するため人員を割いているという。