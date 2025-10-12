¡Ú¥»£Ã£Ó¡Ûµð¿ÍÂÇÀþ¤¬½é²ó¤Ë°ìµó£µÆÀÅÀ¤â¡ÄÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬ÄËº¨£²ÈïÃÆ£µ¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥»¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê£±£²Æü¡¢²£ÉÍ¡Ë¤Ç½é²ó¤«¤éÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤ò¸«¤»°ìµó£µÆÀÅÀ¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬Ä¾¸å¤Ë£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ËÁø¤¤¡¢»î¹ç¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïµð¿Í¤ÎÉé¤±¤«°úÊ¬¤±¤Ç£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë°ìÀï¡£ÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÄ©¤ó¤À°¤Éôµð¿Í¤Ï½é²ó¤«¤éÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£¤Þ¤ºÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬Áê¼êÀèÈ¯¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î£´ÅêÌÜ¡¦¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ó¡¢ÀèÀ©¥½¥í¡£Â³¤¯¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢Àô¸ý¤¬ÂÇ¤Á¼è¤é¤ìÆó»à¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤¬º¸Á°ÂÇ¡¢´ßÅÄ¤¬»Íµå¤òÁª¤ÓÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤ÈÃæ»³¤¬¿¿¤óÃæ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤Æ£³¥é¥ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÈÀî¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ÈÁê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤ÇÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤«¤é¤âÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó¤À¤·¤³¤Î²ó£µÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é°ìµ¤¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿µð¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¼é¤ê¤ÇÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤¬£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤ÎµÕ½±¤ËÁø¤¦¡£ÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾¤³¤½Í·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å°ì»àÆóÎÝ¤«¤éº´Ìî¤Ë£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÀÐ¾å¤Ë£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ»î¹ç¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡Ä¡£ÄËº¨ÈïÃÆ¤ÇÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤ò¼êÊü¤·¤¿¸Í¶¿¤ÏÍîÃÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ª¤òÍî¤È¤¹¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£