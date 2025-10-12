¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ö½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤±¡©¡×¡¡µ×¤·¤Ö¤êºÆ²ñ¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤È...´é´ó¤»2¥·¥çÂçÈ¿¶Á
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬2025Ç¯10·î7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Î°¼¹á¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡×
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢°¼¹á¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿2Ëç¤òÅê¹Æ¡£
°¼¹á¤µ¤ó¤¬21ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿§¡¹¤Ê»×¤¤¤¬°î¤ì¡¢²¿¤À¤«¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¡¢°¼¹á¤µ¤ó¤Ï¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤ªÆó¿Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£