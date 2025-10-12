【殿堂入り】クックパッドで人気！朝食やおやつにぴったり◎「焼くまで10分マフィン」

食べたくなったらすぐ作れる「準備10分マフィン」

涼しいと感じる日が増えてきて、オーブンを使った料理もつらくなくなってきたこの頃。簡単に作れるマフィンのレシピを覚えておくと、朝食やおやつに便利です。今回はつくれぽが2,200件以上投稿されている、簡単でおいしく焼ける殿堂入りマフィンレシピをご紹介します。オーブンで焼くまで10分、焼き時間は15分。思い立ったらすぐに作れます。

つくれぽ2,200件超の人気レシピ「焼くまで10分！強力粉のマフィン」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：オーブンの予熱は生地作り前にスタート



ポイント2：サラダ油で低コスト＆時間短縮



短時間でマフィンを作るには、オーブンの予熱タイミングが重要。生地作りにとりかかる前にオーブンのスイッチを入れておけば、生地が完成してすぐに焼き作業に入れます。



生地にサラダ油を使うと作業時間が短縮され、材料費もおさえられます。分量の一部を溶かしバターに置き換えると、少しコストは上がりますが、リッチな風味を楽しめます。お好みで試してみてください。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「子どもたちに好評。サラダ油で簡単に作れるのが嬉しいです」「簡単でおいしくて、材料もシンプル。素敵なレシピをありがとうございます」といった声がたくさん届いています。

つくれぽにはバナナやレーズン、チョコレート、チーズなどを混ぜて作った写真がたくさん投稿されていて、アレンジの参考になりますよ。

難しいお菓子作りはできないけれど、なにか手作りのおやつを楽しみたい。そんなときには、準備10分のマフィンレシピを活用してくださいね。

（TEXT：菱路子）

