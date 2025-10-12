鶏むね肉1枚で家族5人分！「オニポテ唐揚げ」がカリカリ美味

節約できてボリュームアップ！

手頃に購入できる鶏むね肉1枚が、家族5人分のおかずになる「オニポテ唐揚げ」。ふわカリのおいしさがご飯に合います。食べごたえもバッチリなので、おなかをすかせたお子さんも大満足間違いなし！ 簡単に作れるので、料理初心者さんにもおすすめです。



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

レンチンしたじゃがいもなどを混ぜて揚げるだけ

1. 1cm角に切った鶏むね肉に、レンチンしたじゃがいも、みじん切りにした玉ねぎを加えるのがポイント。粉類や調味料も加えます。





2. スプーンを使って丸く成形し、揚げます。





3. 油に投入したら固まるまで触らないのがコツ。両面を揚げ焼きにして、きつね色になったらできあがり！





実際に試した人も「コスパも味もすばらしい」と絶賛！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「本当にボリュームたっぷり！」「ふわカリがおいしいです」「リピートしています！」など、レシピのコスパのよさやおいしさを絶賛する声がたくさん届いています。





生地にマヨネーズを加えることで、鶏むね肉が柔らかく仕上がる「オニポテ唐揚げ」。かさ増ししたおかずで食欲の秋もバッチリですね。できたて熱々のおいしさに包まれながら、ふわふわの笑顔を輝かせましょう。