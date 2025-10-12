タレントの小島瑠璃子が１２日、自身のインスタグラムを更新して活動再開を報告した。

小島は「活動再開のご報告」と題して投稿。「およそ２年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告し、金髪スタイルの写真を添えた。

「２年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました。復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました。ご相談させていただいた皆様のあたたかいお言葉や後押し、本当にありがとうございました」と周囲のサポートへの感謝もつづった。

「これから、たくさんの方々のお力添えをいただきながら、家族とも支え合い、精一杯頑張っていきたいと思っております」と決意を語り、「フォロワーの皆様からも温かい励ましのコメントをいただき、いつも力をもらっています。本当にありがとうございます。応援いただいている皆様にこれからも、元気な姿で活動していく様子をお届けできたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

また休止期間に「何を考え、どのように過ごしていたのか、そして様々な出来事をどう受け止めていたのか」について、１２日午後９時からオンラインメディア「ＮｅｗｓＰｉｃｋｓ」で明かすという。またホームページなどは開設中で準備が整い次第、情報を発信する意向。

小島は２０２３年３月に一般男性と結婚。同年８月に第１子妊娠を公表し、出産したが、今年２月に夫が急逝した。７月に５か月ぶりにＳＮＳを更新した。