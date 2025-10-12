◇秋季高校野球大阪大会3位決定戦 金光大阪3―1太成学院大高（2025年10月12日 GOSANDO南港）

金光大阪が太成学院大高を下し、4年ぶり4度目の秋季近畿大会出場を決めた。

試合開始直後から雨が降りしきり、3回裏終了時に雨脚が強くなったため、1時間10分の中断を余儀なくされた。だが、0―1と劣勢だった金光大阪ベンチに焦りはなかった。横井一裕監督は「試合展開で言うと、（1度目の中断は）ウチが一番、切り替えやすい中断になった。ミスがあっても1点におさまっていたから“ラッキーだな”という話はしていたんです。でもひっくり返すイメージがなかったので、ちょうどそこで間があいて。1時間くらいですかね。ウチにとっては非常にありがたかったです」と振り返った。

では、その中断時間中、選手たちはどのように過ごしていたのか…。横井監督の口から出たのは、意外な言葉だった。「昼寝させてました」。ブルペンで調整したバッテリーを除くスタメン選手がスイングルームで横になり、20〜30分ほど仮眠を取ったという。「昨日（11日）、練習が終わって帰る頃にちょうど電車が止まって帰りがかなり遅くなって。（この日の）朝も早かったので、（選手たちの表情が）ちょっとポワンとしていたので」と横井監督は理由を説明。堀田紺都音（ことね＝2年）主将は「0―1で負けている状況で受け身になっていたんですが、（寝て）頭がスッキリしました」と振り返った。

そして打線は目覚めた。0―1の6回だ。1死から4番・佐藤太一（2年）の左翼線二塁打で好機をつくりだすと、その後、相手左翼手の失策もあって、まず同点。なおも1死一、三塁から7番・坂本拓美（1年）が巧みにスクイズを決め、決勝点を挙げた。2―1の9回にもダメ押しの1点を追加し、勝利を決定づけた。

投げては背番号1の先発・岸一希（1年）が目覚ましい投球を展開した。6、9回以外はすべて安打、四球、味方失策による走者を背負いながらも、要所を締めた。終わってみれば、119球を投じて1失点完投。横井監督は「きょうは岸が本当に粘り強く投げてくれた。中断があっても最後まで落ち着いて投げてくれたので、助かりました」と称えた。

6回表終了時にも降雨によるグラウンド不良を整備するため、22分間の中断を挟んだ一戦。それでもナインは集中力を切らすことなく、近畿最後の1枠を勝ち取った。横井監督は「（実力は）完全に16番目。せっかく頑張って行けるので、やれることは精いっぱいやって迎えたいと思います」と前を向いた。