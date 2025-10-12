『相棒』25周年！水谷豊、歴代相棒4人の印象をいま語る「誤算だったのが…」
俳優の水谷豊＆寺脇康文が12日、テレビ朝日で『相棒season24』ファンミーティングを開催した。シリーズ誕生25周年を記念した『相棒』初のファンミーティングとなり、会場には約8000人の応募から当選した256人のファンが駆けつけた。
【写真】『相棒』“生みの親”がサプライズ登場 水谷豊＆寺脇康文もニッコニコ
杉下右京（水谷）×亀山薫（寺脇）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入する『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）。15日に初回拡大SPで幕を開ける。放送に先駆けて行われた同イベントには、MCとして赤ペン瀧川、さらに今シーズン初回の脚本を担当し、『相棒』生みの親ともいえる輿水泰弘氏もサプライズで登場した。
イベントで歴代相棒4人の印象を聞かれた水谷。まず、2代目を務めた及川光博演じる神戸尊について。「よく言われたのが二人ともエリートじゃないかって。エリート2人でやって面白くなるんですか？と。でも、エリートと言っても、みんなが同じではないという面白さを出せたらいいという話をしましたね」と振り返る。
そして成宮寛貴演じる3代目の甲斐享については「（当時）60歳と30歳だったんですよ。だから息子みたいな感じでしたね。若い人と付き合うという意味でも楽しいシーズンでした」といい、続く4代目の冠城亘（反町隆史）については、「（輿水氏の）中学の後輩でしたから、先輩の書くせりふは長いなと（笑）。でもスタイリッシュで、ユーモアもあるし、新しい『相棒』が始まったと思い出させてくれた“相棒”でしたね」と語る。
最後に、初代＆5代目を務め、今回通算11シーズン目を迎える寺脇について。「実は…」と切り出した水谷は「亀山君が去った回では、いつか相棒が終わるだろうから、そのころにはなんらかの形で戻ってきてほしいという思いがあった。でもそこで誤算だったのが、こんなに長く『相棒』続くと思っていなかったんです（笑）。それで呼ぶのが遅くなりました」と苦笑い。
寺脇は「60歳でしたから呼ばれたのが（笑）。フライトジャケット着れますかね？」と不安だったと明かしつつ、「2人だけで会った時に『これは運命だよ』と言ってくださって。泣いてしまいました」と、season21で『相棒』に戻ってくるときの思いを明かしていた。
【写真】『相棒』“生みの親”がサプライズ登場 水谷豊＆寺脇康文もニッコニコ
杉下右京（水谷）×亀山薫（寺脇）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入する『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）。15日に初回拡大SPで幕を開ける。放送に先駆けて行われた同イベントには、MCとして赤ペン瀧川、さらに今シーズン初回の脚本を担当し、『相棒』生みの親ともいえる輿水泰弘氏もサプライズで登場した。
そして成宮寛貴演じる3代目の甲斐享については「（当時）60歳と30歳だったんですよ。だから息子みたいな感じでしたね。若い人と付き合うという意味でも楽しいシーズンでした」といい、続く4代目の冠城亘（反町隆史）については、「（輿水氏の）中学の後輩でしたから、先輩の書くせりふは長いなと（笑）。でもスタイリッシュで、ユーモアもあるし、新しい『相棒』が始まったと思い出させてくれた“相棒”でしたね」と語る。
最後に、初代＆5代目を務め、今回通算11シーズン目を迎える寺脇について。「実は…」と切り出した水谷は「亀山君が去った回では、いつか相棒が終わるだろうから、そのころにはなんらかの形で戻ってきてほしいという思いがあった。でもそこで誤算だったのが、こんなに長く『相棒』続くと思っていなかったんです（笑）。それで呼ぶのが遅くなりました」と苦笑い。
寺脇は「60歳でしたから呼ばれたのが（笑）。フライトジャケット着れますかね？」と不安だったと明かしつつ、「2人だけで会った時に『これは運命だよ』と言ってくださって。泣いてしまいました」と、season21で『相棒』に戻ってくるときの思いを明かしていた。