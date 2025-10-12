¡Ú ¾®ÅçÎÜÍþ»Ò ¡Û¡¡³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¡¡¡Ö¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤è¤½2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ª¤ä¤¹¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎµÙ»ß´ü´Ö¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NewsPicks¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü21»þ¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¡¢ÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2Ç¯È¾Á°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¤·¡¢³èÆ°¤ò¤ª¤ä¤¹¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÖÉüµ¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤Ë¤â¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡Ö¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ä¸å²¡¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ª¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï³«ÀßÃæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤¬½ÐÍè¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤â»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤â²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤Ä¤âÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û