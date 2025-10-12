メディカルドック監修医が脳幹出血の原因となる可能性の高い食べ物などを解説します。

監修医師：

佐々木 弘光（医師）

医師、医学博士。香川大学医学部卒業。奈良県立医科大学脳神経外科に所属し、臨床と研究業務に従事している。現在、市立東大阪医療センターに勤務。脳神経外科学会専門医、日本脳神経血管内治療学会専門医、脳卒中学会専門医、の資格を有する。

「脳幹出血」とは？

脳卒中は脳梗塞、脳(内)出血、くも膜下出血の3つに分類されますが、脳幹出血とは脳出血の中の1種類にあたります。そもそも脳出血は脳の血管が何らかの原因で破れて出血し、脳細胞を破壊する病気であり、部位によって名称が異なります。そしてこの「脳幹」は、呼吸、心拍、意識などの生命活動や大脳との伝達路といった役割を果たし、文字通り生命の根「幹」となる非常に重要な場所です。そのため脳幹出血は生命の危機に直結することも多く、大変危険です。ここではその原因や症状、予防法などについて解説していきます。

脳幹出血の原因となる可能性の高い食べ物・食生活

塩分の摂り過ぎ

高血圧の最大の原因は塩分の摂りすぎです。厚生労働省が推奨する1日当たりの塩分摂取の目安は男性8g以下、女性7g以下であり、高血圧症の患者さんでは6g未満です。高塩分な食品で言えば、例えば、ラーメンやうどんなどの麺類、お寿司、てんぷらといったものです。さらについつい汁まで飲んでしまったり、醤油を漬けすぎてしまったりすることもあるかもしれませんが、控えた方が良いでしょう。その他に、カップラーメンなどのインスタント食品や加工食品(ハムやソーセージなども含む)、お漬物などにも塩分がたくさん含まれるので注意が必要です。

高糖質・炭水化物・高脂質食

糖尿病やメタボリックシンドローム(肥満)を助長するような高糖質・炭水化物、高脂質食などに気を付けるのが良いでしょう。具体的な食べ物には、麺類やお米、パン、ジュース、お菓子、スイーツ、アイスクリーム、揚げ物といったものが挙げられます。これらを食べ過ぎたり、間食したりしないようにしましょう。

お酒の飲み過ぎ

過度の飲酒が脳出血のリスクとして挙げられます。つまり、節度のある飲酒も大切です。男性で1日あたり純アルコール10-19gまで、女性で9gまでで最も死亡率が低いとする研究もあります。アルコール度数5%ビール500ml 1本は純アルコール量が約20gになりますので、飲む量には注意が必要です。

「脳幹出血の原因」についてよくある質問

ここまで脳幹出血の原因などを紹介しました。ここでは「脳幹出血の原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

脳幹出血が原因で亡くなることはありますか？

佐々木 弘光医師

あります。脳幹は生命活動や大脳との連携に関わる非常に重要な場所であり、重症例では突然意識が混濁し、最悪の場合、呼吸停止や心停止が生じて死に至ります。

脳幹出血の生存率はどれくらいでしょうか？

佐々木 弘光医師

脳卒中データバンク2021の統計によると、脳幹出血は脳出血全体の8.5%程度ですが、死亡するケースが34.4%で、他の部位の脳出血よりも死亡率が非常に高くなっています。また仮に命が助かっても、手足の麻痺など何らかの介護を必要とする後遺症を残す割合が4割程度ともされており、重篤な疾患であることがわかります。

脳幹出血の前兆となる初期症状について教えてください。

佐々木 弘光医師

症状は様々ですが、手足や顔面の麻痺、顔面を含む半身のしびれなどの感覚障害、呂律が回らない、軽微なもので複視(物が二重に見える)といったものが突然発症します。神経症状以外では、頭痛や嘔吐などが現れる場合もあります。これらの症状を自覚した場合は直ちに病院を受診するようにして下さい。

編集部まとめ

ここまで説明してきた通り、脳幹出血は命に関わる非常に怖い疾患です。しかしその主な原因である高血圧は、日頃の生活習慣から予防することが可能です。いま一度、自分の生活を振り返ってみて下さい。また自分で血圧を測ってみることや、脳ドックで脳の状態を調べてみることも、健康を意識するきっかけになります。気になる方は、遠慮せずお医者さんに相談してみましょう。

脳出血の多くの原因は高血圧であるため、生活習慣の改善によって発症を予防することができます。脳血管の異常があるかどうかについては脳ドックを受けるなどで一度確認しておくことも良いでしょう。

脳幹は重要な脳機能を担う部位なので、小さな出血でも神経症状を引き起こすことがあります。上記のような症状がある場合には、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

