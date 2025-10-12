Êë¤é¤·¤ÈÎ¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·Äó°Æ¡ª ¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤ÈANA¤¬¥Þ¥¤¥ëÉÕ¤½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÄó¶¡
¡¡¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¡¢ANA X¤Ï10·î8Æü¤Ë¡¢¡ÖANA¤Î¥Þ¥¤¥ëÉÕ¤½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ANA¤Î¥Þ¥¤¥ëÉÕ¤½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°¿³ºº¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê²óÅú¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÀÉÂÊÝ¾ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ê¤É¾¦ÉÊ¤ÎÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤ä¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ¶â³Û¤äÇ¯Ëö»þÅÀ»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ANA¤Î¥Þ¥¤¥ëÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½»Âð¥í¡¼¥ó¼ÚÆþ³Û20Ëü±ß¤Ë¤Ä¤100¥Þ¥¤¥ë¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç10Ëü¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤Ç¤¿¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤ÆANA¤Î¥Þ¥¤¥ë¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ë¤Ï¹Ò¶õ·ô¤äÆü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËANA¤Î¥Þ¥¤¥ëÉÕ¤½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç26Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ»»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¿·µ¬¼ÚÆþ»þ¤Î¥Þ¥¤¥ë¤ò2ÇÜÀÑ»»¤¹¤ë¡£
¡üAI³èÍÑ¤Î¼«Æ°¿³ºº¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê²óÅú
¡¡ANA¤Î¥Þ¥¤¥ëÉÕ¤½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°¿³ºº¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê²óÅú¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÀÉÂÊÝ¾ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ê¤É¾¦ÉÊ¤ÎÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤ä¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ¶â³Û¤äÇ¯Ëö»þÅÀ»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ANA¤Î¥Þ¥¤¥ëÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½»Âð¥í¡¼¥ó¼ÚÆþ³Û20Ëü±ß¤Ë¤Ä¤100¥Þ¥¤¥ë¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç10Ëü¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤Ç¤¿¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤ÆANA¤Î¥Þ¥¤¥ë¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ë¤Ï¹Ò¶õ·ô¤äÆü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËANA¤Î¥Þ¥¤¥ëÉÕ¤½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç26Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ»»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¿·µ¬¼ÚÆþ»þ¤Î¥Þ¥¤¥ë¤ò2ÇÜÀÑ»»¤¹¤ë¡£