¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×³°¹ñ¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÆüËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È¡Ä¡×
2025Ç¯10·î10Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦SBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ºÇ¤â¶Ã¤¯¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ï¸ø½°¥È¥¤¥ì¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
±Ñ¸ì·÷¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËºÇ¶á¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤ÏÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ÆÀ¶·é¤Ê¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¤ÎÀ¼¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢1½µ´Ö¤Ç700¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÃÏ²¼Å´±Ø¹½Æâ¡¢¸ø±à¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Î¥È¥¤¥ì¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²¤½£¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤¬ÍÎÁ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬±ÒÀ¸¾õÂÖ¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ø½°¥È¥¤¥ìÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Ë¤è¤ê¼«¼£ÂÎ¤¬ÀßÃÖ¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÜÀß¤«¤é±ÒÀ¸´ð½à¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö²¤ÊÆ¤È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é³Êº¹¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø½°¥È¥¤¥ì
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖK-¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤À¤Í¡£¸Ø¤é¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÏÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤è¤ê¤âÀ¶·é¤Ç²÷Å¬¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¤¤ì¤¤¤Ë»È¤¦¹ñÌ±¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁÝ½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¶ÁÝ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¡×¡Ö¤Ò¤É¤¤¥¯¥Ã¥Ý¥ó¡Ê¶ËÃ¼¤Ê°¦¹ñ¼çµÁ¡Ë¤À¤Ê¡£¥É¥Ð¥¤¤äÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤À¤í¡©¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÀ¶·é¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¸ø½°¥È¥¤¥ì¤ÏÆüËÜ¤Û¤¦¤¬À¶·é¡£±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤À¤è¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î³°¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡ÖÌµÎÁ¡©ÀÇ¶â¤ÇÀßÃÖ¤·¤ÆÀÇ¶â¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ë¥¿¥À¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë