山下達郎「クリスマス・イブ」2025年バージョン発売決定！2形態での発売に

山下達郎が生み出した、ポップ史に輝く永遠のクリスマス・スタンダード「クリスマス・イブ」の新商品が発売決定。2025年は、ボーナス・トラックを多数収録した豪華なCD「クリスマス・イブ(2025 All-in-One Edition)」と、7インチ・シングル「クリスマス・イブ (2025 Version)」の2形態で、12月10日に発売となる。

■7インチ・シングル盤では、オリジナル・ジャケットデザインが復活！

「クリスマス・イブ(2025 All-in-One Edition)」のボーナス・トラックはまず、2013年に発売された「クリスマス・イブ」の30周年記念盤に収録され、以後もたびたび収録されていた「クリスマス・イブ」のアコースティック・ライブ・バージョン。また、アルバム『SEASON‘S GREETINGS』の20周年記念盤にボーナス・トラックとして収録されていた「ホワイト・クリスマス」の「Happy Xmas Show! Version」も収録。2023年に発売された「クリスマス・イブ」の40周年記念盤アナログにも収録されていたが、本作にも改めて収録される。

そして、2019年に発売された「クリスマス・イブ (2019 Version)」に収録されていた「BELLA NOTTE」と「SMOKE GETS IN YOUR EYES」のライブ音源も収録。いずれも2019年8月17日・神奈川県民ホールでの音源となる。さらには、2024年に発売された「クリスマス・イブ(2024 Version)」に収録されていた「MY GIFT TO YOU」「BELLA NOTTE」「HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS」のライブ音源も収められる。こちらは3曲とも、2013年12月19日の大阪フェスティバルホールでのライブ音源となる。

これまでにボーナス・トラックとして収録されていたライブ音源が7曲と、「クリスマス・イブ」のイングリッシュ・バージョンとオリジナル・カラオケも加え、合計11トラック。まさにオール・イン・ワンの名前にふさわしい、シングルの範疇を超えた豪華盤となった。

続いて、7インチ・シングルとして発売される「クリスマス・イブ (2025 Version)」は「クリスマス・イブ」と「ホワイト・クリスマス」の2曲入り。「クリスマス・イブ」は元々1983年に12インチ・レコードのシングルとして発売されたが、当時のジャケットは現在流通している名なクリスマス・リースのイラストではなく、白を基調とした背景に月と星空が描かれたシンプルなイラストだった。

今回新たに発売される7インチ・シングル「クリスマス・イブ (2025 Version)」は、その1983年のオリジナル・ジャケットのデザインを採用。発売以来、42年ぶりにオリジナル・ジャケットデザインの復活となった。

「クリスマス・イブ」は昨年前人未踏の39年連続オリコン週間シングルランキングTOP100入りを果たしており、2025年は40年連続ランクインの記録樹立に高い注目が集まっている。この名曲は、2025年も全国各地のクリスマスに彩りを与えることとなる。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

SINGLE「クリスマス・イブ(2025 All-in-One Edition)」

2025.12.10 ON SALE

SINGLE「クリスマス・イブ (2025 Version)」

■【画像】山下達郎「クリスマス・イブ」各種ジャケット

「クリスマス・イブ(2025 All-in-One Edition)」ジャケット

7インチ・シングル「クリスマス・イブ (2025 Version)」