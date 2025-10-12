¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¼íÌî±Ñ¹§¡¡¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤È¤Î2¥·¥çÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ëºé¿Î¡Ê48¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï¾ëºé¿Î¤µ¤ó¤´¼«Âð¤Ë¾·ÂÔ¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿¼íÌî¡£¤¯¤Ä¤í¤°¾ëºé¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Î¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý¤ò¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤âÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó2¿Í¡×¡ÖËÜÊª¤Î¥Û¥¹¥È¤Èµ¶¥Û¥¹¥È¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£