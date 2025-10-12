ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¥Ö¥É¥¦¼ý³Ï&Ì£Á¹Â¤¤ê¡¡¼«Á³¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ë¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¡¦ÎëÌÚÊÝÆàÈþ(59)¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö10·î½é½Ü¡¢Í§¿Í¤òÍ¶¤Ã¤ÆËÌ³¤Æ»Í¾»Ô¡¢¥Ë¥»¥³¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÉòÆº¼ý³Ï¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¼«Á³ÇÀË¡¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤êÈ¯¹Ú¶µ¼¼¤ÇÌ£Á¹¤ò»Å¹þ¤ó¤À¤ê¡£ÅÚ¤È¶õ¤È¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¿Í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ö¥É¥¦¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Ì£Á¹Â¤¤ê¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¼¡¼³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡¼¡×¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£