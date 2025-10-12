インスタグラムを更新

9月に東京で開催された陸上・世界選手権で躍動した超人たちが、日本滞在の思い出をSNSに投稿している。男女混合4×400メートルリレーで銅メダルを獲得し、女子4×400メートルリレーでも4位となったベルギーのインケ・フェルバトは、「もう一度戻りたい」と再来日を誓った。

リレー種目での奮闘に加え、女子200メートルでも準決勝に進出したフェルバトは、日本時間9日に自身のインスタグラムを更新。「日本の写真をまとめて」と題し、20枚もの写真を公開した。

東京タワーや通天閣、日本製アイマスクや招き猫など……。「家に1週間いたので、日本で撮った全ての写真を見る時間ができた」とつづった。

日本滞在を楽しんだ一方、心残りも。「この美しい国が与えてくれる全てのものを見るには、もちろん10日間では足りなかった」とした上で、「だからもう一度戻りたい……。できれば、またいつの日か…」と日本愛が止まらない様子だった。

32歳のフェルバトは、200メートルの自己ベストが22秒63。ベルギー選手権では同種目5度の優勝を誇る。



（THE ANSWER編集部）