◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ 3-1 カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)

地区シリーズ敗退となり今季の戦いを終えた鈴木誠也選手が、シーズンを振り返りました。

この試合に「4番・ライト」でスタメン出場した鈴木誠也選手は、2回の第1打席で同点弾を放つ活躍。しかし打線がこの1点のみに封じられて敗戦し、リーグ優勝決定シリーズ進出は果たせませんでした。

試合後、鈴木選手は「まだ気持ちの整理がついていないので、ちょっとなんとも言えない。色んな経験をしたシーズンだったのですごく勉強になりましたし、課題がたくさん出たシーズンだった。このオフからしっかりと取り組んで、来年この借りを返せるようにやっていけたら」と心境を明かしました。

鈴木選手は4試合5本塁打と活躍しシーズンを終えると、ポストシーズンでも勢いそのままに8試合で3本塁打をマーク。報道陣から好調のままシーズンを終えたことを投げかけられましたが、「打っても勝たないと意味がない。もう1個、得点圏で1本出てたら、違った(結果になった)と思う」と悔しさをにじませました。

今季満足した点には「ポストシーズンに出れたということが、僕の中ではすごく良かった。このシリーズに出るか出ないかでは次のシーズンに入る気持ちが全然違う。初めての経験でしたけどすごく楽しかったです」とコメント。「またここに戻ってきたい。よりワールドシリーズにも興味が出ました」と、来季以降さらなる高みを目指す決意を語りました。

鈴木選手はメジャー4年目の今季、打率.245を記録。151試合出場、32本塁打、103打点はいずれもキャリアハイとなりました。