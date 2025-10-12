日曜の東京は“良血馬祭り”となった。３Ｒの２歳未勝利戦（芝２０００メートル）を今年のダービー馬クロワデュノールの全弟チャリングクロス（牡２歳、父キタサンブラック、美浦・奥村武）が制すると、５Ｒの新馬戦（芝２０００メートル）ではＧ１・６勝馬イクイノックスの全妹イクシード（牝２歳、父キタサンブラック、美浦・木村）が、兄をほうふつとさせる抜群の瞬発力を発揮してデビューＶを飾った。そして８Ｒの１勝クラスは（芝２４００メートル）はＧ１・９勝馬アーモンドアイの子どもアロンズロッド（牡３歳、父エピファネイア、美浦・国枝）が未勝利戦から連勝で２勝目を挙げた。

イクシードとアロンズロッドに騎乗したルメールは、イクシードについて「とても乗りやすかったですね。大外枠でスタートは内の馬を気にしていたけど、すぐにスピードに乗ってくれた。直線で加速してから３回も４回も手前を変えていましたが、ずっと長く脚を使ってくれました」と高く評価。アロンズロッドについては「すごく頑張った。そんなに切れ味はないけど、速いペースを維持することができる。無事なら上のクラスへ行けると思います」と感触を伝えた。

チャリングクロスに騎乗した内田博は「調教に乗って、いい動きだったので楽しみにしていました。まだ全体的に緩くて本当に良くなるのは先ですが、それでもしっかり結果を出したようにポテンシャルが高い。このまま順調にいってほしいです」と、先々まで期待していた。