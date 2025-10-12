¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢ÇµÌÚºä46¥³¥é¥Ü¤ÎÎ¢ÏÃ¸ø³«¡Ö¾ï¤Ë¾Ð´é¤ÇÎéµ·²¿¤â¤«¤â°ìÀ¸°ìÎ®¡×±óÆ£¤µ¤¯¤é¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤¬10·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÇµÌÚºä46¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢ÇµÌÚºä¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ªÂ·¤¤°áÁõ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¹ÓÀî¤ÏÆ±Æü¤Ë8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¤ÆÇµÌÚºä46¤È¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¡ÖSame numbers¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤«¤é¤ÏÇßß·ÈþÇÈ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Àîºêºù¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¤«¤é¤Ï¹ÓÀî¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¡¦Ê¡ÅÄËãµ®¡¦¤«¤Ê¤Ç¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡¦¿®»Ò¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¡Ê¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡Ë¤¬»²²Ã¡£°ìÌë¸Â¤ê¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹ÓÀî¤Ï¡Ö¤â¤¥²¿¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯1¥ö·î¡¢¡ÈËÜµ¤¡É¤Ç¤·¤¿¡£Â¸ºß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç±Æ¶ÁÍ¿¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡Ö±óÆ£¤Á¤ã¤ó¤ÈW¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¼«Ëý¤¹¤ë¡×¤È±óÆ£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¡Ö²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¹ÓÀî¤Ë¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤È¾Ð´é¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤é·ý¹ç¤ï¤»¤Æ¤¿¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¡Ê¤¢¤Î¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª ÇµÌÚºä46¤Î³§¤µ¤ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¿Í´Ö½ÐÍè¤Æ¤ë¤ó¡ÄÎ¢¤Ç¤â¤º¡¼¤Ã¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ê¤ó¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¾ï¤ËÃ£¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¾ï¤Ë¾Ð´é¤ÇÎéµ·²¿¤â¤«¤â°ìÀ¸°ìÎ®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖW¥»¥ó¥¿¡¼¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤âÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢ÇµÌÚºä¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ªÂ·¤¤°áÁõ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢ÇµÌÚºä46¥³¥é¥Ü¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
¹ÓÀî¤ÏÆ±Æü¤Ë8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¤ÆÇµÌÚºä46¤È¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¡ÖSame numbers¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤«¤é¤ÏÇßß·ÈþÇÈ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Àîºêºù¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¤«¤é¤Ï¹ÓÀî¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¡¦Ê¡ÅÄËãµ®¡¦¤«¤Ê¤Ç¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡¦¿®»Ò¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¡Ê¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡Ë¤¬»²²Ã¡£°ìÌë¸Â¤ê¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢¡¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖW¥»¥ó¥¿¡¼¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤âÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û