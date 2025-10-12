¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç15¡ÛàÎø¿Í¤ÎÀ»ÃÏá¤Î»´·à¡Ä¡Ö»°½Å½÷»Ò¹âÀ¸»¦¿Í¡×¸½¾ì¤ÇÃÎ¿Í¤¬Ê¹¤¤¤¿²Ã³²¾¯Ç¯¤ÎÆùÀ¼
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£ºÆ¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç15Ç¯10·î23Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ø¥¹¥¯¡¼¥×¡ª¡¡»°½Å½÷»Ò¹âÀ¸»¦¤·¡¡¸½¾ì¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿£±¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡Ö²Ã³²¼Ô¾¯Ç¯¤ÎÁ´ÆùÀ¼¡×¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ç15Ç¯£¹·î28Æü¡¢»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ç¹â¹»£³Ç¯À¸¤Î¿ùÂ¼°¦Í£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦Åö»þ18¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤¦Æ±µéÀ¸¤Î18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦A¡£¸½¾ì¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿A¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥á¥â¤ÎÆâÍÆ¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÃÎ¿Í¤¬ÏÃ¤¹ÈÈ¹ÔÅö»þ¤ÎA¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
¥á¥â¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾×·â¤Î¸ÀÍÕ
¡Ô¿ùÂ¼¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
¸½¾ì¤Ï°ËÀª¿ÀµÜ¤Î³°µÜ¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¡¢¸×Èø»³¤Î»³Äº¤Ë¤¢¤ëµÇ°Èê¤Î¶á¤¯¤À¤Ã¤¿¡£Îø°¦¾®Àâ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇàÎø°¦¤ÎÀ»ÃÏá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¡£»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é£±½µ´Ö¸å¤Î¡Ç15Ç¯10·î£µÆü¡¢»°½Å¸©·Ù¤Ï²Ã³²¼Ô¾¯Ç¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥á¥â¤¬¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥â¤Ï°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤é¿ô£íÎ¥¤ì¤¿¥ä¥Ö¤ÎÃæ¤«¤é´Ý¤á¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÔËÜ»ï¤Ï¤½¤Î¡Ö»¦³²¥á¥â¡×¤òÆÈÀêÆþ¼ê¤·¤¿¡£¥¿¥Æ10Ñ¡¢¥è¥³£·Ñ¤Û¤É¤ÎÇò¤¤¥á¥âÍÑ»æ¤Ë¡¢±ôÉ®¤é¤·¤É®µ¶ñ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤Ï¡¢¥á¥â¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¿ùÂ¼¤µ¤ó¤ò»¦¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÆâÍÆ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¥á¥â¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££²¹ÔÌÜ°Ê¹ß¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÒËÍ¤â»à¤Ë¤Þ¤¹
¤Õ¤ë¤¨¤ÆÊ¸»ú¤¬¤¦¡Ó
»æ¤Î°ìÉô¤¬ÇË¤ì¤ÆÎ¢Â¦¤Ë¤á¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤¨¤ÆÊ¸»ú¤¬¤¦¤Þ¤¯½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Õ
A¤Ï¤³¤ì¤ò°ä½ñ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç½ñ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë»à¤Ë¤¿¤¤¡×
¡Ô¡Ö¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¼þ°Ï¤Ë¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°äÂÎ¤Ë¤ÏËÉ¸æÁÏ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¼«¤éA¤Ë»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÈÍê¤ó¤À¾üÂ÷»¦¿Í¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÈÈ¹Ô¸å¡¢A¤Ï¸½¾ì¤«¤éÍ§¿Í¤é¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¡¢¼«»¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿Í§¿Í¤é¤¬¸½¾ì¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¡£¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢10Ì¾¤Û¤É¤¬Åã¼þÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Û¾ï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë¡Õ
¤³¤Î¤È¤¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ùÂ¼¤µ¤ó¤ÎÈà»á¤Ç¤¢¤ëÂ¾¹â¹»£³Ç¯À¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡¢A¤ÎÈà½÷¤Ç¡¢Æ±¤¸¹â¹»¤Î£²Ç¯À¸B¤µ¤ó¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸£²¿Í¡¢¿ùÂ¼¤µ¤ó¤ÈA¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊì¿Æ¤é·×£¸Ì¾¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£¸Ì¾¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤Û¤È¤ó¤É±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î£±¿Í¡Ê²¾¤ËX»á¡¢¤È¤¹¤ë¡Ë¤¬»ö·ïÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òËÜ»ï¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ô¡ÖºÇ½é¤Ë¸½¾ì¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¾¯Ç¯A¤ÎÈà½÷¤ÎB¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤È¤¡¢A¤ÏÊü¿´¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà½÷¤Ë¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Èµ¤¤Å¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¡Ê¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊñÃú¤Ï¡Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤«¤é¡¢È´¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Õ
¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Ï¹â¹»¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢´Ç¸î·Ï¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿±é·àÉô¤Ç¤â¡¢±éµ»ÎÏ¤Ï¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ÈÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ç15Ç¯£··î¤Ë¡Ø18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë»à¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢Æ±µéÀ¸ÃË»Ò¤È¼ºí©Áû¤®¤òµ¯¤³¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÀâÆÀ¤Ç¼«»¦¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Î¼ó¤Ë¤Ï½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
£²³Ø´ü¤â³Ø¹»¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Î¼«»¦´êË¾¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬A¤À¡£¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Æ¡¢¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤ÏÄ´ÍýÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²¿Í¤Ï£²Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡££³Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¹¤ÏÊ¬¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿¿ÆÍ§¤À¡×¤È¼þ°Ï¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¡£¼Â¤ÏA¤â¿Æ¤·¤¤¿Í´Ö¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤â¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¡×¤È¼«»¦´êË¾¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»ö·ïÁ°Æü¤Î27Æü¤Ë¡¢A¤ÏÈà½÷¤Ç¤¢¤ëB¤µ¤ó¤È£²¿Í¤ÇÍ·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ô¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤A¤Ï¥×¥ê¥¯¥é¤Ë²¿¤«¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÌÀÆü¤ÎÌë¸«¤Æ¤¯¤ì¡£¤¤¤Þ¡¢¸«¤ä¤ó¤Ç¡Ê¸«¤Ê¤¤¤Ç¡Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÇB¤µ¤ó¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¸«¤¿¤é¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡Ù¤È¤À¤±½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£A¤¬¡ØÍ·¤Ö¤Î¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£A¤Ï¼«Ê¬¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»à¤Ì¤³¤È¤ò¤½¤Î»þÅÀ¤Ç³Ð¸ç¤·¤È¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊB¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¡Ë¡Õ
A¤¬»¦³²¸½¾ì¤ÇÃÎ¿Í¤é¤ËÊü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ
¤½¤·¤Æ¡Ç15Ç¯£¹·î28Æü¡£¿ùÂ¼¤µ¤ó¤ÈA¤Î£²¿Í¤¬ÄÌ¤¦¹â¹»¤ÏÍâÆü¤ËÂÎ°éº×¡¢½µËö¤Ë¤ÏÊ¸²½º×¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸á¸å£´»þ¤´¤í¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬Ê¸²½º×¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢£²¿Í¤Ï³Ø¹»¤òÈ´¤±½Ð¤¹¡£A¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Âð¤ÎÂæ½ê¤«¤é»ý¤Á½Ð¤·¤¿¿ÏÅÏ¤êÌó20Ñ¤ÎÊñÃú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸á¸å£µ»þ10Ê¬¡¢¸×Èø»³¤Î»³Äº¤ÇA¤Ï¶Ä¸þ¤±¾õÂÖ¤Î¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Îº¸¶»¤ËÊñÃú¤òÆÍ¤Î©¤Æ¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÈÈ¹ÔÄ¾¸å¡¢A¤ÏB¤µ¤ó¤äÆ±µéÀ¸¤Î²¿¿Í¤«¤ËÈÈ¹Ô¤È¼«»¦¤ò¼¨º¶¤¹¤ëLINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡ÖLINE¤ò¸«¤¿Èà½÷¤¬¶Ã¤¤¤Æ¡¢A¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¡£A¤ÎÀ¼¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ä¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¾Ð¤¤À¼¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¿¤È¤«¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤â¾ì½ê¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÈà½÷¤¬¡ØËÜÅö¤Ë»à¤Î¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸×Èø»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊX»á¡Ë¡Õ
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤ÏB¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏA¤Î¼ê¤ò°®¤ê¡¢¸åÄÉ¤¤¼«»¦¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìë£¸»þ¤´¤í¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤äÊì¿Æ¤¿¤Á¤¬»³¤Î¼þÊÕ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤¬¡¢Äº¾å¤Ø¤ÎÅÐ»³Æ»¤¬¤ï¤«¤é¤º»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤äÊì¿Æ¤¿¤Á¤¬»³Äº¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ï¤â¤¦¿¿¤Ã°Å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£X»á¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ô¡ÖÃ¯¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤¿¿Í¤¬¡ØÆ·¹¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸÷¤Ë¤âÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£A¤ÏºøÍð¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ø¤ªÁ°¤é¤Î¤»¤¤¤ä¡£¤ªÁ°¤é¤¬¡Ê¿ùÂ¼¤µ¤ó¤ò¡ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤ó¤ä¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤âÁêÅö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼è¤êÍð¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡ª¡Ù¤ÈÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
£¸Ì¾Á´°÷¤¬¸½¾ì¤ËÂ·¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë£¹»þ¤ò²ó¤Ã¤¿¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø·Ù»¡¸Æ¤ó¤Ç¡£¥ª¥ì¡¢¤â¤¦Ê¢·è¤á¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈA¤¬¸À¤¦¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Î£±¿Í¤¬119ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¤¿¡£¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ïµã¤¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¢¤¤¡¼¡ª¡¡¤¢¤¤¡¼¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼ª¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊX»á¡Ë¡Õ
¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤»¦¿Í¡×
¡Ç15Ç¯£¹·î28Æü¤ÎÌë£¹»þ45Ê¬¤´¤í¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬Æþ¤ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£Íâ29Æü¤ËA¤Ï»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆA¤Ï¡Ö»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¡£µß¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»¦³²¤òÇ§¤á¤ë¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÆÍ§¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼»¦¤·¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£Ä¹Ç¯¡¢·º»öÈª¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤»¦¿Í¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢Åö»þ¤Î¿·Ê¹µ»ö¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Íâ¡Ç16Ç¯£±·î¤Ë²ÈºÛÁ÷Ã×¤È¤Ê¤Ã¤¿A¤Ï¾¯Ç¯¿³È½¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¡Ö»É¤·¤¿¤«»É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«µ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë½èÊ¬¤Î·èÄê¤¬°ì»þ´üÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å£µ·î¤ËÄÅ²ÈºÛ¤ÏA¤ò¾¯Ç¯±¡Á÷Ã×¤È¤¹¤ëÊÝ¸î½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
È½·è¤Ç¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ìÀµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤¬º¤Æñ¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿A¤Ë¿ùÂ¼¤µ¤ó¤¬ÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢¶¯¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÈÈ¤·¤¿ºá¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÅöÄ¹´ü´Ö¤Î¶ºÀµ¶µ°é¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë½è¶ø´«¹ð¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖµÇ°Èê¡×¤Ï¡¢¶¶ËÜËÂ»áºî¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ØÈ¾Ê¬¤Î·î¤¬¤Î¤Ü¤ë¶õ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ì½ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êàÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ»ÃÏá¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö£²¿Í¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼ÙËâ¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¡£
10Ç¯Á°¤Î£¹·î28Æü¤Ë¡¢¿ùÂ¼¤µ¤ó¤È¤³¤³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÎA¤Ï¤É¤ó¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£