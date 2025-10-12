【ワークマンのスニーカー】が優秀！「長時間歩いても疲れにくい」「日常から仕事まで◎」

スポーツミックスコーデに注目が集まっている今、スニーカーはより欠かせない存在に。きれいめデザインを選べば、コーデの外し役にもなる頼れるアイテムです。そこで今回おすすめしたいのが、【ワークマン】から登場したスニーカー。シンプルなワンカラーのデザインでシーンを問わず使いやすいのはもちろん、履き心地も良さそう。その魅力をレポートします！

ワンカラーで統一された大人向けスニーカー

【ワークマン】「フラヌールシューズ」\2,900（税込）

アッパーからソール、シューレースまでワンカラーで統一された大人っぽいデザインのスニーカー。公式サイトによると「程よく厚みのあるソールが歩行時の衝撃を吸収」「長時間歩いても疲れにくい」とのことで、履き心地も良さそうです。抗菌防臭機能が付いており、気になるにおいの対策ができるのも嬉しいポイント。リュクスなムードが漂うブラックのほか、清潔感のあるホワイトの2色をラインナップ。

きれいめコーデになじむデザイン

きちんと感のあるパンツスタイルも、スニーカーを投入すればこなれたムードの大人カジュアルコーデに様変わり。ニュアンス感のあるグレーのワントーンコーデに黒のシューズを合わせることで、ハズしすぎない大人っぽいスタイルに導いてくれます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M