◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子 第１節 ＮＥＣ川崎 ３（２５―２０、２５―２２、２５―２０）０ ＳＡＧＡ久光（１２日、神奈川・川崎市とどろきアリーナ）

今季開幕戦（１１日）でストレート勝ちした昨季２位のＮＥＣ川崎が、同３位のＳＡＧＡ久光を３―０で下し、開幕２連勝を飾った。９月に４位に入った世界選手権で活躍した日本代表のアウトサイドヒッター（ＯＨ）・佐藤淑乃、ミドルブロッカー・山田二千華、セッター・中川つかさらが躍動し、ホームに集った超満員の３５７２人の“クルー”（ＮＥＣ川崎のファンの呼び名）を熱狂させた。

日本代表の主力が躍動した。第１セット（Ｓ）は競り合いの１７―１７で日本代表のＯＨ佐藤がレフトから強烈なスパイクを決め、２１―１８では後衛中央付近からバックアタックを突き刺した。イタリア代表経験のあるＯＨヌワカロールとともに得点源となった。

１―０の第２Ｓは１５―１４の競り合いで佐藤がブロック得点を挙げると、圧巻だったのは２２―２２の場面だ。日本代表のミドルブロッカーで今季チームの新主将に就任した山田が１枚ブロックでＳＡＧＡ久光の得点源で米国代表のオポジット・サムデイの強打をシャットアウト。一気に流れをつかんでセットを連取した。

第３Ｓは終盤の競り合いで粘りを見せてラリーを制すなど、１５―１６から４連続得点で逆転し、古豪を相手にホームで快勝した。

ＳＡＧＡ久光は今季、９年ぶりにチームに戻ってきた中田久美監督の復帰後初勝利はお預け。２１年東京五輪代表監督などを歴任し、チームに戻ってきた指揮官は、９月の世界バレー代表のアウトサイドヒッター・北窓絢音らを鼓舞したが、アウェーで２連敗を喫した。