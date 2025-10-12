今オフにFAとなる見通しのメッツのピート・アロンソ内野手（30）が7年の長期契約を求めていると11日（日本時間12日）、米メディアが報じた。

アロンソは今年2月に2年総額5400万ドル（約82億円）でメッツと再契約を結んだが、シーズン終了後のオプトアウト権（契約破棄）が付与されており、レギュラーシーズン終了後にこの権利を行使してFAになる意向を表明した。今季は162試合で打率・272、38本塁打（リーグ4位）、126打点（同2位）を記録した。

今オフFA市場で最大の目玉となるアロンソについて、米「ニューヨーク・ポスト紙」はアロンソ側が少なくとも7年契約を求めていると報じた。

ポッドキャスト番組などで司会を務めるダン・クラーク氏も自身のX（旧ツイッター）で「7年で1億7500万ドル（約264億円）から2億1000万ドル（約317億円）の契約を求めている」と投稿。その上で「彼の年齢（30歳）と守備力を考慮しなければならない」とも記した。

ニューヨーク・ポスト紙の報道を受け、米移籍情報サイト「MLBトレード・ルーマーズ」はアロンソが一塁手であり、将来的にDHに移行する可能性も高いことから「37歳シーズンまでの契約は守備に限界があり、非常に難しい条件」と指摘した。