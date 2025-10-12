タレントの藤田ニコル（27）が11日、TBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演。自宅での出来事について話した。

藤田は「最近フルーツをスーパーで買ってきてもらって食べるのにハマっていて、秋だから梨とかフルーツがおいしい季節なのでよく食べているんですけど。家で過ごしていると本当にありがたいことに当たり前じゃないけど、当たり前かのようにいつもご飯が出てきたりとかご飯を食べたらその後梨が出てきて紅茶が置いてあったりとか」と自宅での食事事情を明かし、「そんなような生活をしているありがたい環境の中で“梨を切るところを見てみたら？”っていう一言が家の中でかかり、確かにフルーツくらいは自分で切れないとまずいなと思って」とコメント。

続けて「専用のピーラーみたいなのが売っていて、それがすごい剥きやすいらしくて、包丁とかでやらなくても簡単に皮が剥けるみたいな。私が梨の皮をむいてみるって言って久しぶりにキッチンに立ちました。本当にドン引き案件だと思うんですけど、ヒルナンデス!のロケぶりくらいにピーラーを持ちキッチンに立ってみました」と振り返り、「よく切れるピーラーって言ってるのになんかちょっとだけ切って全然進まなくて親指で梨を抑えて地球儀みたいに回していくみたいな感じにやっていたんですけどとにかく難しい」とコメント。

梨の皮剥きに挑戦した自身は「いつも梨が出てくるありがたみを改めて感じましたし、さすがにそろそろ料理に目覚めないとやばいなって思いました。まずはフルーツから、今回は梨の皮を頑張って最後まで剥いてみたんでその後の芯取りはどこまでが芯なのか…ちょっと私にはまだそこまでのやる気が出なくて結果芯の部分は任せてしまったんですけど、次回ニコル芯を取るっていうのをやってみたいと思います」と決意。「切りやすいフルーツあったら教えてください、バナナ以外でお願いします。料理に目覚める秋になるように頑張ってみたいと思います。本当に引かないでください」と話した。