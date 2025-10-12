山下達郎「クリスマス・イブ」2025年バージョン発売決定 11曲収録の豪華CD＆7インチシングルで42年ぶりオリジナルジャケット復刻も
山下達郎による不朽の名曲「クリスマス・イブ」が、今年も季節限定商品としてリリースされることが決定した。2025年版は、ボーナストラックを多数収録した豪華CD『クリスマス・イブ (2025 All-in-One Edition)』と、1983年のオリジナルジャケットを復刻した7インチシングル『クリスマス・イブ (2025 Version)』の2形態で、12月10日に発売される。
『クリスマス・イブ (2025 All-in-One Edition)』には、過去にボーナストラックとして収録されてきた名演・レア音源が集結。2013年に発売された30周年記念盤に収録された「クリスマス・イブ」のアコースティックライブバージョンをはじめ、アルバム『SEASON’S GREETINGS』の20周年記念盤にボーナストラックとして収録されていた「ホワイト・クリスマス（Happy Xmas Show! Version）」、さらに2019年8月17日・神奈川県民ホールでのライブ音源「BELLA NOTTE」「SMOKE GETS IN YOUR EYES」も収録。
加えて、2024年版に収められていた2013年12月19日・大阪フェスティバルホールでのライブ音源「MY GIFT TO YOU」「BELLA NOTTE」「HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS」の3曲に、「クリスマス・イブ」のイングリッシュバージョンおよびオリジナルカラオケも含めた全11曲を収録。シングルの範疇を大きく超えた、“オール・イン・ワン”の名にふさわしい豪華盤となっている。
一方、『クリスマス・イブ (2025 Version)』は、「クリスマス・イブ」と「ホワイト・クリスマス」の2曲を収録した7インチシングルとして登場。「クリスマス・イブ」は1983年に12インチレコードのシングルとして発売されたが、当時のジャケットは現在広く知られているクリスマスリースのイラストではなく、白を基調とした背景に月と星空が描かれたシンプルなイラストだった。今回の7インチシングルでは、その1983年当時のオリジナルジャケットデザインを採用。発売以来、42年ぶりとなるオリジナルジャケットの復活となる。
「クリスマス・イブ」は、昨年オリコン週間シングルランキングで“39年連続TOP100入り”という前人未踏の記録を達成しており、今年は“40年連続ランクイン”の大記録に挑む。令和の時代においても、山下達郎の「クリスマス・イブ」はなお全国各地の冬の風景に寄り添い、日本のクリスマスシーズンをあたたかく彩り続けている。
