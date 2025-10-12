"¸øÌÀÎ¥Ã¦"¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ž¢ºÆÊÔ´Þ¤ßŽ£¤ÎÀ¯¶É¥·¥Ê¥ê¥ª
¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤ËµðÂç¤Ê¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯Á°¤ËÈ¯Â¤·¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤Ï¡¢À¯¶É¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯ºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ï¢Î©¤Î°ì³Ñ¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¼óÁê¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤Î¹¥µ¡¡×¤Èµ¤Àª¤ò¾å¤²¤ë¡£Í¿ÌîÅÞÆþ¤êÍð¤ì¤Æ¤Î¸¢ÎÏÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢À¯³¦¤Ï·ãÆ°¤ÈºÆÊÔ¤Î¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Æó½Å¤ÎÏ¢·È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©
¼«¸øÏ¢Î©¤Ï1999Ç¯¡¢Åö»þ¤Î¾®Þ¼·Ã»°¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¿ÀºêÉðË¡ÂåÉ½¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï»²µÄ±¡¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤¿¡Ö¿ô¡×¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¯¸¢Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ¡»ã¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Æü¤Î´Ý¡¦·¯¤¬Âå¤ò¹ñ´ú¡¦¹ñ²Î¤È¤¹¤ëË¡Î§¤ÎÀ®Î©¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Î»¿Æ±¤òµá¤á¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï·Êµ¤ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ÎÃÏ°è¿¶¶½·ô¡Ê¾¦ÉÊ·ô¡Ë¤ÎÈ¯¹Ô¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Êä´°¡¦¶¨ÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¡£2009Ç¯¤«¤é3Ç¯Í¾Â³¤¤¤¿Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢²¼¤Ç¼«¸øÎ¾ÅÞ¤ÏÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡£
12Ç¯¤«¤é¤ÎÂè2¼¡°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤òÍÆÇ§¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãË¡À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Åö½é¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ë¡°Æ¤Î½¤Àµ¤Ç¼«¸ø¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¡¢ÌîÅÞ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÀ®Î©¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£¼«¸øÏ¢Î©¤Ï¡Ö½°»²Î¾±¡¤Ç¤Î²áÈ¾¿ô³ÎÊÝ¡×¤È¡ÖÁªµó¶¨ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦Æó½Å¤ÎÏ¢·È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢23Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Çµì°ÂÇÜÇÉ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÎ¢¶â»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£Íâ24Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«¸øÎ¾ÅÞ¤¬ÇÔËÌ¤·¡¢²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£¸øÌÀÅÞ¤ÏÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÀÐ°æ·¼°ì»á¤¬ÍîÁª¤·¡¢ÀÆÆ£Å´É×»á¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ë»ê¤Ã¤Æ¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÏ¢Î©¤Ë¡È¤¤·¤ß¡É¤¬À¸¤¸»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â¼«¸øÎ¾ÅÞ¤ÏÇÔÂà¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤ÏÂà¿Ø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤ÆÇÔËÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀßÎ©¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤ò¼é¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÓÅÄ»á¤Î¹ñ²ñ´Ìä¤Ê¤É¤òÍ×µá¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È·ã¤·¤¯ÂÐ·è¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢ÃÓÅÄ»á¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñºÇÂç¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤¢¤ëÃÓÅÄ»á¤Ï23Ç¯11·î¤Ë»àµî¡£Åö»þ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¯¼£³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃÓÅÄ¿Æ±ÒÂâ¡×¤ÎÌò³ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¡ÖÊ¡»ã¡×¡ÖÀ¯¼£ÎÑÍý¡×¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÆâÉô¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈø¤ò°ú¤¤¤¿¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×
¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¼«¸ø¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤ËÂÐ¤·¡¢Ï¢Î©¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¡¤Î3ÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¡£¡Îò»ËÇ§¼±¤ÈÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¡¢¢³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤Î¤¢¤êÊý¡¢£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ò¤á¤°¤ëµ¬À©¶¯²½¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â»Ô»áÂ¦¤Ï¡¢¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀè¤ÎÀïÁè¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¶áÎÙ½ô¹ñ¤Î»×¤¤¤Ø¤â½½Ê¬ÇÛÎ¸¤¹¤ë¡×¡¢¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Ë¤ÏË¡Îá½ç¼é¤òµá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÖÀª¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤È²óÅú¡£¸øÌÀÅÞÂ¦¤Ï°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ø¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¸½ºß7000¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢³ÆÀ¯ÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÆÆ£»á¤Ï¹â»Ô»á¤Ë¤½¤Î°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¯ÅÞ»ÙÉô¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤»¤ÐÃÏÊýµÄ°÷¤ÎÈ¿È¯¤ÏÉ¬»ê¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÅÞÆâ¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÀÆÆ£»á¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¡£
ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¡Ê±¦¡Ë¤ÎÈ´Å§¿Í»ö¤äËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¡Ê±¦¡Ë¤¬¸å¸«Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥È¿¤ò¾·¤¤¤¿°ì°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¤µ¤é¤Ë¸øÌÀÅÞÂ¦¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤Ç¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ½°±¡Áª¤ÇÈó¸øÇ§¤È¤µ¤ì¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤¬´´»öÄ¹ÂåÍý¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£ÇëÀ¸ÅÄ»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸µÈë½ñ¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢È³¶â·º¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Î¸å¸«Ìò¤È¤·¤ÆÉûÁíºÛ¤Ë½¢¤¤¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î¤³¤È¤À¡£
¸øÌÀÅÞ¤Î¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¾×·â
¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÍ¿¤¨¤¿¾×·â¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£½°±¡¡ÊÄê¿ô465¡Ë¤Î¸½ÍÀªÎÏ¤Ï¼«Ì±196¡¢¸øÌÀ24¡£¹ç·×220¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê233¡Ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¸øÌÀ¤¬Ï¢Î©¤òÈ´¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢ÌîÅÞ¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ëË¡°Æ¤äÍ½»»°Æ¤Î²Ä·è¡¦À®Î©¤ÏË¾¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
ÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¾¤Á¤Ë²Ä·è¤µ¤ì¡¢¼óÁê¤ÏÁí¼¿¦¤«½°±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤òÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¯¸¢¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊø²õ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
Áªµó»ö¾ð¤â¿¼¹ï¤À¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê10·î10ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¾®Áªµó¶è¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤¬132µÄÀÊ¤«¤é107µÄÀÊ¤Ë¸º¾¯¡£µÕ¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï104µÄÀÊ¤«¤é124µÄÀÊ¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤À¡£¹ñ²ñ±¿±Ä¤ÈÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
º£¸å¤ÎÀ¯¶É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤Þ¤º¡¢10·î²¼½Ü¤Ë¾¤½¸Í½Äê¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼óÁêÁª½Ð¤¬Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡£
Âè1¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬¼óÁê»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ëÅ¸³«¤À¡£ÌîÅÞ¤ÎÅý°ì¸õÊäÁª¤Ó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï³ÆÅÞ¤¬¼«ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ÎÌ¾¤ò½ñ¤¯¡£¾å°Ì2¿Í¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬Áè¤¦¡£¸øÌÀÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤¬1²óÌÜ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼«ÅÞ¤ÎÅÞ¼óÌ¾¤ò½ñ¤±¤Ð¡ÖÌµ¸úÉ¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í¸úÉ¼¤ÇÂ¿¤¤¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¡£
Ä¾¤Á¤ËÁÈ³Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ±ÆÈÆâ³Õ¤¬È¯Â¤¹¤ë¡£À¯¸¢±¿±Ä¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÆâ³ÕÁí¼¿¦¤«¡¢½°±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡Êº¸¡Ë¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ê±¦¡Ë¤¬¼óÁê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
Âè2¤Ï¡¢ÌîÅÄ»á¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä°Ý¿·¤Ê¤É¤ÎÌîÅÞ¤¬¾è¤Ã¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡£ÌîÅÄÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌîÅÞ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤¬ÌîÅÄÆâ³Õ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤«¡¢³Õ³°¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
Âè3¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ò¼óÁê¤È¤¹¤ëÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡£¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Åö½é¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬²Ã¤ï¤ëÅ¸³«¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¤½¤ÎÁ°Äó¤¬Êø¤ì¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È°Ý¿·¤Ê¤É¤¬¶ÌÌÚ»á¤ò¿ä¤»¤Ð¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤ò¾å²ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¶ÌÌÚÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Èó¼«Ì±Ï¢Î©À¯¸¢¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸øÌó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤É¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÀÐÇË¤ÎÍð¡×¤¬µ¯¤³¤ë¥±¡¼¥¹¤â
¤³¤¦¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤é¤¬¹â»ÔÁíºÛ¤ËÈ¿È¯¤·¤ÆÆÈ¼«¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
°ìÏ¢¤ÎÀ¯¼£ÂçÍð¤ÎÄìÎ®¤Ë¤Ï¡¢Î¢¶â»ö·ï¤Ç½½Ê¬¤Ê¿¿Áê²òÌÀ¤äÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅý¼£Ç½ÎÏ¤Î·çÇ¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Êª²Á¹â¤ËÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤¬¼¨¤»¤Ê¤¤À¯¼£Á´ÂÎ¤Ø¤Î¹ñÌ±¤ÎÉÔ¿®¤¬¤¢¤ë¡£¼«¸ø¤Î²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤«¤é¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¸òÂå¡¢¤½¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÈÂ³¤¤¤¿À¯¶É¤Î·ãÆ°¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
À¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë½Å¤¤²ÝÂê¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÀ± ¹À ¡§ À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë