¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥ë¥Ó¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡
¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥ë¥Ó¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Ãå¿§ÎÁ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤È¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ë¥Ó¡¼¥·¥ç¥³¥é¤È¤¤¤Á¤´¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¹á¤ë¥Ñ¥ó¥É¥¨¥Ô¥¹¤Î¥±¡¼¥¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤òÆþ¤ì¤¿¥ë¥Ó¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡¢¥ë¥Ó¡¼¥·¥ç¥³¥é¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´¤È¥ë¥Ó¡¼¥·¥ç¥³¥é¥½¡¼¥¹¤Î¥Ç¥£¥Ã¥×¤Ê¤É¡£¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï¤º¤ï¤¤³ª¤È¥Ï¡¼¥Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¥×¥ë¡¼¥ó¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀµíÆù¤Î¥Ñ¥¤¤Ê¤É¡£¥¹¥³¡¼¥ó¤Ï¥×¥ì¡¼¥ó¤È¤¤¤Á¤´¤Î2¼ï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£12·î19Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤È¤·²£ÉÍ»ÔÆâ»º¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¤òÊÌ»®¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£Æ±´ü´Ö¤ÎÌë¤Ï¡¢5¼ï¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¥°¥é¥¹¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï2³¬¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ð¡¼¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¡£Äó¶¡»þ´Ö¤ÏÀµ¸á¤«¤é¤Î120Ê¬À©¡£ÎÁ¶â¤Ï7,000±ß¡¢¤¤¤Á¤´Æþ¤ê¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó1ÇÕÉÕ¤Ç8,200±ß¡£¤È¤â¤Ë25¼ï¤Î¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼ÉÕ¤¡£ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡£