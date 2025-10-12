¥Û¡¼¥à¥é¥ó¹¶Àª¡ª¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¤Î3¥é¥ó¤ÇÆÍ¤Êü¤¹¡¡Á°Æü´°ÉõÉé¤±¤ÈÅÚÃÅ¾ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬2HR¤ÈÌÔ¹¶
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ ÆüËÜ¥Ï¥à-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(12Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬3²ó¡¢¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÁª¼ê¤Î3¥é¥óHR¤ÇºÆ¤ÓÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¡¢¤³¤ÎÆü4ÈÖµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ùËÜÍµÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥½¥íHR¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Ë¿åÃ«½ÖÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â3²ó¡¢¼ã·î·òÌðÁª¼ê¤È×¢²¬Âç»ÖÁª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤â¤¢¤ê2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¹ÈÎÓÁª¼ê¤Ï½éµå¤Î´Å¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡£Á°Æü¤Ë¤Ï²ù¤·¤¤´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾Àï¤Ç¤¹¤Ç¤Ë2HR¤ÈÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£