東大卒のクイズプレーヤーの伊沢拓司が１１日にＭＢＳで放送された「かまいたちの知らんけど」に出演し、「早稲田、慶応の人から」言われると緊張が走ることを明かした。

番組には伊沢のほか、慶応大卒のふかわりょう、早稲田大卒でＲ-１王者の友田オレが出演した。

かまいたち濱家が「早稲田、慶応、東大じゃないですか。こうなったら『おれ、東大やねん』みたいな」と伊沢の胸中を尋ねた。伊沢は「いやいや、めっそうもないです。そんなこと思ってません」と謙虚に対応。その上で「ちょっと、でも、早稲田、慶応の人から『東大ですよね』と言われると緊張が走りますね。どう謙遜したらいいのか。何を言われてもちょっと嫌みになる」とし、「国立で学費が安いんでと言っても嫌みだし、答えムズイんです」「ガチの超難問です」と苦慮することを明かした。

ふかわが「芸能界にいらっしゃる東大卒の方は、たいてい人格に難があるんです」と経験談を明かすと、伊沢は「いやいや、そんなことないです」と否定。ふかわは「突出した才能があるから、人格でちょっと欠落した」と指摘。伊沢が「ぼくはだいぶ人格者売りです」とアピールすると、ふかわは「私はまだ疑ってます」と笑わせた。