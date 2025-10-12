『相棒』歴代相棒の“名前の法則”に裏話 生みの親が告白「気が付いてなかった」
俳優の水谷豊＆寺脇康文が12日、テレビ朝日で『相棒season24』ファンミーティングを開催した。シリーズ誕生25周年を記念した『相棒』初のファンミーティングとなり、会場には約8000人の応募から当選した256人のファンが駆けつけた。
杉下右京（水谷）×亀山薫（寺脇）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入する『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）。15日に初回拡大SPで幕を開ける。放送に先駆けて行われた同イベントには、MCとして赤ペン瀧川、さらに今シーズン初回の脚本を担当し、『相棒』生みの親ともいえる輿水泰弘氏もサプライズで登場した。
右京の相棒の“名前”に関しては“か”で始まり“る”で終わるという法則があることで有名だが、すべての役名の生みの親である輿水氏は「私は3代目まで気が付いてなかったんです（笑）」と告白。発見したのは『相棒』の脚本を務めていた戸田山雅司氏だそうで、「粋な方で、直接言うんじゃなくて角田課長のせりふとしてドラマの中で言わせたんですよ。それを見てえ？って思って」といい、4代目の冠城亘からは「“か”で始まり“る”で終わるっていうので考えた」と話す。
水谷は知っていたそうで「こっしーが全部そうやっていると思っていたんですけど、知らなかった（笑）」と偶然の産物であったことを明かしていた。
