¡¡½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ®½Å¤Ê´ã¶À»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¼Ç¤Ï½©¤é¤·¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¶ßÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë´ã¶À¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿´éÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í½÷»Ò¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®¼Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÈÊÔ¤ßÊªÆüµ¡É¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Ç¤Å·Æ²¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¤ÎÃç´Ö¡ÖÀÖ¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¡ÖÀÄ¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¡Ö»ç¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¡Ö²«¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¡ÖÇò¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¤Î5¤Ä¤ÎË¹»Ò¤òºîÀ®¡£¼êºî¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£