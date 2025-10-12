元MBSアナウンサーの仕事、万博開幕→閉幕で激変 大吉洋平アナにエールの声「今後勲章となるお仕事」
元MBSで現フリーの大吉洋平アナウンサーが12日、自身のXを更新し、大阪・関西万博での閉幕日に「マイクを握ります！」とつづった。
【写真】万博「ファイナルイベント」スペシャルゲスト＆出演アーティスト発表
大吉アナは「明日は一日中大阪●関西万博会場（EXPOアリーナ●MATSURI）でマイクを握ります！ファイナルイベント『JR 西日本グループ presents ありがとうと旅立ちの祭〜Thank you for all...〜』万博の最後を豪華ゲストたちが締めくくります」と伝えた。
今年4月13日に大阪・夢洲の会場で開幕し、184日間実施された万博は、あす10月13日で閉幕する。
大吉アナは、MBSテレビ『よんチャンTV』『せやねん！』などで活躍。ことし8月15日に同局を退社し、翌16日にレプロエンタテインメント所属を発表した。万博開幕時は局アナだっただけに、アナウンスの仕事ががらりと変わることになった。
ファンからは「今後勲章となるお仕事頑張ってください！」とエールが贈られている。
【写真】万博「ファイナルイベント」スペシャルゲスト＆出演アーティスト発表
大吉アナは「明日は一日中大阪●関西万博会場（EXPOアリーナ●MATSURI）でマイクを握ります！ファイナルイベント『JR 西日本グループ presents ありがとうと旅立ちの祭〜Thank you for all...〜』万博の最後を豪華ゲストたちが締めくくります」と伝えた。
大吉アナは、MBSテレビ『よんチャンTV』『せやねん！』などで活躍。ことし8月15日に同局を退社し、翌16日にレプロエンタテインメント所属を発表した。万博開幕時は局アナだっただけに、アナウンスの仕事ががらりと変わることになった。
ファンからは「今後勲章となるお仕事頑張ってください！」とエールが贈られている。