ËÌ³¤Æ»¡¦ËÜÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯10·î12Æü¡¢Â´óÄ®¾åÂ´ó¤ÎÈª¤ÇÇÀºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿70ÂåÃËÀ¤¬¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ëºî¶È»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢º½Åü¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¥ó¥µ¥¤¡×¤ò¼ý³ÏÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ý³Ï¤ÏÄÌ¾ï¡¢¥È¥é¥¯¥¿ー¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ç¼ý³Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÆ±»þ¤Ë¼êºî¶È¤Ç¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢ÃËÀ¤Ï°ì¿Í¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Æ±Î½¤¬ÃËÀ¤¬¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ÆÆ¬¤«¤é·ì¤ò¤Ê¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¯ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆ±Î½¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
