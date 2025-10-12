自民党との連立を解消することを表明した公明党の斉藤鉄夫代表（73）が、12日放送のTBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）のインタビューに答え、自民の高市早苗総裁との関係性について明かした。

インタビューは11日に行われた。政治とカネ問題への取り組み方の違いなどを理由に、10日に連立を離脱すると発表した斎藤氏。聞き手の佐々木舞音アナウンサーから、あらためて経緯を聞かれると、有権者や所属議員からの声が大きかったことを明かした。

「自民党の政治とカネの問題で、公明党の支持者が説明しなきゃいけない、言い訳しなきゃいけない、そういう選挙がずっと続いていると、もう疲れた、限界だという声を多く聞いてきた」。そう説明した上で、「だからこそ、自公政権を立て直すために、この政治とカネの問題については納得できる改革案を示さなきゃいけないという思いで、連立協議をするに当たって提案したんですが、それに対しての明確なお答えがなかった」と続けた。

佐々木アナからは、「オブラートに包まずおうかがいするんですが、ぶっちゃけ高市さんのことは好きですか？嫌いですか？」と直球質問が飛んだ。

すると斉藤氏は、ともに新進党に所属していた時代があったことを説明。「私、高市さんとは三十数年前、あの方は新進党にいましたから。私も新進党」。その上で「携帯番号の交換をして、時々話をしている」とも明かした。

政治家としては、「個人的には大変尊敬している方、信念のある方」と敬意を口にした。一方で「私と信条が違うところもありますが、それは政党も違うし政治が違うんですから当然のこととして、そういうことを率直に話し合える仲」とも述べた。

98年生まれの佐々木アナが「私が生まれる前から、仲がいいということですね。27歳なので、今」と返すと、斉藤氏は「27年前、新進党がちょうどつぶれたころですね」と苦笑いで明かしていた。