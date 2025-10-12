「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１２日、横浜スタジアム）

巨人が初回に打者１１人の猛攻で一挙５点を先制した。プレーボールから一方的に攻め続けた２２分間。敵地・横浜スタジアムでは左翼上部の一角に集められた巨人ファンから力強い声援がグラウンドに届いた。

１番・佐々木が先頭打者アーチを放つと、２死から好機を作り中山が右翼へ３ラン。さらに吉川の安打と敵失で再びチャンスを作ると、投手の戸郷が中前にタイムリー。打順が一巡し、２打席目の佐々木が右前打でつないだ。２死満塁からキャベッジは右飛に倒れて長い初回の攻撃が終了。その間、左翼上部の巨人ファンからの声援が響き、スタンドの大半を埋めたＤｅＮＡファンはまさかの光景に静まりかえった。

Ｘでも打者一巡がトレンドに。「巨人の応援団の中で女の子がうれし涙を流しているのが映し出されていた」「応援団の皆さんの声もすごく聞こえるし それに選手達が全身全霊で応えてるかんじが泣ける」「ウイングに追いやられた巨人応援団の思いが乗り移ったような攻撃だな」といった声が多く集まっていた。