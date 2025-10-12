小島瑠璃子、芸能活動再開を報告「家族とも支え合い、精一杯頑張っていきたい」
【モデルプレス＝2025/10/12】タレントの小島瑠璃子（31）が10月12日、自身のInstagramを更新。芸能活動を再開することを報告した。
【写真】小島瑠璃子、金髪×ノースリ姿の近影
小島は「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。「2年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました」とし、「復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました。ご相談させていただいた皆様のあたたかいお言葉や後押し、本当にありがとうございました」と伝えた。
続けて「これから、たくさんの方々のお力添えをいただきながら、家族とも支え合い、精一杯頑張っていきたいと思っております」と意気込み。「応援いただいている皆様にこれからも、元気な姿で活動していく様子をお届けできたら嬉しいです」とし、「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
小島は、2023年5月に結婚したことを発表し、同年8月には第1子を妊娠したことを報告。2025年2月5日に夫で実業家の北村功太さんが亡くなったことを伝えていた。（modepress編集部）
◆小島瑠璃子、芸能活動再開を報告
◆小島瑠璃子、2023年に結婚
