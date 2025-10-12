ËüÇî¤Î¤è¤·¤â¤È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¸Æ¤Ð¤ì¤º¡Ä¥Ç¥Ë¥¹¿¢Ìî¤Ü¤ä¤¯¡Ö°ìÈÖ¡ÈËüÇî´é¡É¤Ê¤Î¤Ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ç¥Ë¥¹¤Î¿¢Ìî¹ÔÍº¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£13Æü¤ËÊÄËë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¡È¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎËÁÆ¬¡¢MC¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡ÖÌÀÆü13Æü¤ÇËüÇî½ª¤ï¤ê¡£¤â¤¦³§¤µ¤óÁ´°÷¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¡×¤È¥²¥¹¥È¿Ø¤ËÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¤Ú¤³¤Ñ¡¦¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤¬¡ÖËÍ¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡¢½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤Ï¡Ö»ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡¢¿¢Ìî¤â¡ÖËÍ¤Ï¡Ä¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¿¢Ìî¤Ï¡ÖµÈËÜ¤¬¥Ö¡¼¥¹¡Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¡ÈËüÇî´é¡É¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎËÁÆ¬¡¢MC¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡ÖÌÀÆü13Æü¤ÇËüÇî½ª¤ï¤ê¡£¤â¤¦³§¤µ¤óÁ´°÷¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¡×¤È¥²¥¹¥È¿Ø¤ËÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¤Ú¤³¤Ñ¡¦¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤¬¡ÖËÍ¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡¢½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤Ï¡Ö»ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡¢¿¢Ìî¤â¡ÖËÍ¤Ï¡Ä¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¿¢Ìî¤Ï¡ÖµÈËÜ¤¬¥Ö¡¼¥¹¡Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¡ÈËüÇî´é¡É¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£