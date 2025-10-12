【スカッと漫画】「絶対許せない」と元彼を引きずる友人に「やめなよ」と友人がアドバイスした理由がヤバかった…！作者が語る恐怖の裏側
【漫画】元彼をひきずる彼女…本編を読む
元彼のことが忘れられない彼女や、結婚できない理由をギャグに描くモノモースさん(@mono_moosu)。シンプルな絵柄と短い文章で、わかりやすさを重視したギャグ漫画だ。今回は、彼の作品『元彼』と『あなたとは結婚できない』を解説する。
「現実にはありえないが、漫画にすると、笑えるというよりかなり怖い話になってしまった」と話すモノモースさんの『元彼』。彼と別れ、傷心中の彼女は「ひどいんだよ」と泣きながら愚痴をこぼす。彼は思わせぶりな言葉ばかりで、全然構ってくれなかった。「所詮遊び相手だったんだ」「絶対許さない」と、彼女は別れた後も未練たらたらだった。
その愚痴を聞いていた友達は、「元彼、引きずるなんてやめなよ」とアドバイスする。この作品は、「元彼のことを引きずっている女性が精神的に引きずっているのではなく、物理的に引きずっていたらどうか？というアイデアから生まれた」とモノモースさんは語る。
■結婚できない理由は「名字」…彼女がプロポーズを断った真実
別の漫画では「香織さん、僕と結婚してください」と、彼女にプロポーズをした彼氏が登場。しかし、返ってきたのは「あなたのことは好きだけど結婚となると…」というまさかのNG。
彼女が結婚を拒否した理由は、「結婚したら、私の名前が脇野香織(わきのかおり)になっちゃうから」というものだった。名字が変わることで、からかわれるような名前に羞恥心を覚えたのだ。「女性が結婚して夫の姓になった場合、苗字と名前の組み合わせで冗談のような名前になってしまった、といったケースは実際にあると思います。それを避けるために男性が妻の姓になった場合でもそれが起こってしまうという、かなり不幸なケースを漫画にしてみました」と、モノモースさんは作品の意図を明かした。
この漫画の投稿時には、「事実婚でいいじゃないか」や「夫婦別姓の必要性を感じた」といったコメントが寄せられ、名字が変わる立場にとって、結婚は大きな問題だとモノモースさんも感じたそうだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。