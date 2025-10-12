»³·ÁÊüÁ÷

¥­¥Î¥³ºÎ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë»³·Á¸©¸ÍÂôÂ¼¤Î¼ÆÁÒ»³¤Ë¡¢10Æü¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¼òÅÄ»Ô¤Î80ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬12ÆüÁáÄ«¤«¤éÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼òÅÄ»Ô¿·¶¶¤ÎÌµ¿¦Â¼²¬¸ù¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¼²¬¤µ¤ó¤Ï10Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢¡Ö¸ÍÂôÂ¼³ÑÀî¤Ë¥­¥Î¥³ºÎ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¡¢ÃÎ¿Í2¿Í¤È¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤ÇÂ¼Æâ¤Î¼ÆÁÒ»³¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢11Æü¤ÎÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢3¿Í¤¬µ¢Âð¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÂ¼²¬¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Â¼²¬¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆþ»³¤·¤¿80Âå¤ÎÃËÀ­¤È60Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï11Æü¤Ë²¼»³¤·Ìµ»ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤È¤Ï¤°¤ì¤¿Â¼²¬¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤Ï12ÆüÄ«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

11Æü¤Ï±«¤Î¤¿¤áËÜ³ÊÅª¤ÊÁÜº÷¤Ï¤»¤º¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¤±¤µ6»þ¤«¤é¤ª¤è¤½30¿ÍÂÎÀ©¤ÇÁÜº÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢¸ÍÂôÂ¼¸Å¸ý¤Î»°¥ÄÂô¶¶¤«¤éÆîÀ¾¤Ë4.3¥­¥í¤Î¼ÆÁÒ»³»³Ãæ¤Ç¤¹¡£