»³·Á¸©¸ÍÂôÂ¼¤Î»³Ãæ¤Ë£³¿Í¤Ç¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿80ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Ìá¤é¤º12ÆüÁáÄ«¤«¤éÁÜº÷
¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë»³·Á¸©¸ÍÂôÂ¼¤Î¼ÆÁÒ»³¤Ë¡¢10Æü¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¼òÅÄ»Ô¤Î80ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬12ÆüÁáÄ«¤«¤éÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼òÅÄ»Ô¿·¶¶¤ÎÌµ¿¦Â¼²¬¸ù¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¼²¬¤µ¤ó¤Ï10Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢¡Ö¸ÍÂôÂ¼³ÑÀî¤Ë¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¡¢ÃÎ¿Í2¿Í¤È¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤ÇÂ¼Æâ¤Î¼ÆÁÒ»³¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢11Æü¤ÎÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢3¿Í¤¬µ¢Âð¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÂ¼²¬¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Â¼²¬¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆþ»³¤·¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤È60Âå¤ÎÃËÀ¤Ï11Æü¤Ë²¼»³¤·Ìµ»ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤È¤Ï¤°¤ì¤¿Â¼²¬¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤Ï12ÆüÄ«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
11Æü¤Ï±«¤Î¤¿¤áËÜ³ÊÅª¤ÊÁÜº÷¤Ï¤»¤º¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¤±¤µ6»þ¤«¤é¤ª¤è¤½30¿ÍÂÎÀ©¤ÇÁÜº÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢¸ÍÂôÂ¼¸Å¸ý¤Î»°¥ÄÂô¶¶¤«¤éÆîÀ¾¤Ë4.3¥¥í¤Î¼ÆÁÒ»³»³Ãæ¤Ç¤¹¡£