DeNA¡¡½é²ó2ÈïÃÆ5¼ºÅÀ¤â2È¯5ÅÀ¤Ç¡È¤ªÊÖ¤·¡É¡¡º´Ìî2¥é¥ó¡ªÀÐ¾å3¥é¥ó¡ª¡¡½øÈ×¤«¤éµð¿Í¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤¤
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡DeNA¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥»¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS)¤Ï12Æü¡¢Âè2Àï¤¬²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¡¦DeNA¤ÏÆ±3°Ì¡¦µð¿Í¤Ë½é²ó¤Î2ÈïÃÆ¤Ê¤É¤Ç5¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¹¶·â¤Çº´Ìî¤¬±¦±Û¤¨¤Ë2¥é¥ó¡¢ÀÐ¾å¤¬º¸±Û¤¨¤Ë3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢5¡½5¤È»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¢§º´Ìî¡¡½é²ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Ç¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¡ª
¡¡¢§ÀÐ¾å¡¡½é²ó¤Ë¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È»×¤¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¤â¼éÈ÷¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£