Ãæ¹ñ¡ÖÁê±þ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î100¡óÂÐÃæÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¼¨¤¹
¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ë100¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¤â¤·¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼«¤é¤Î°Õ¸þ¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤Ê¤é¤Ð¡¢Áê±þ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤È¤·¤ÆÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï10Æü¡¢Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸½ºß²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè·î1Æü¤«¤é100¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï12Æü¡¢ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö9·î¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î²ñÃÌ°Ê¹ß¡¢¤ï¤º¤«20Æü¤¢¤Þ¤ê¤Î´Ö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂÐÃæµ¬À©¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ÎÍø±×¤ò¿¼¹ï¤ËÂ»¤Ê¤¤¡¢Î¾¹ñ¤ÎËÇ°×¶¨µÄ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹â¤¤´ØÀÇ¤Ç¶¼¤¹¤³¤È¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÎÀµ¤·¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¡Ö¸í¤Ã¤¿¼êË¡¤òÂ®¤ä¤«¤ËÀ§Àµ¤·¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¸ß¤Î·üÇ°¤ò²ò·è¤·¡¢ÃæÊÆËÇ°×´Ø·¸¤Î°ÂÄêÅª¤Ç·òÁ´Åª¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯Â¥¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÀï¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶²¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤·¡¢¤â¤·¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼«¤é¤Î°Õ¸þ¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤Ê¤é¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤â¡ÖÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÁê±þ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ê¡¢¼«¹ñ¤ÎÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤ÈÍø±×¤ò¼é¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎºÎ·¡¤äÀºÀ½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÎÍ¢½Ð¤òµ¬À©¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ï·³»öÊ¬Ìî¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍÑÅÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÍ¢½Ð´ÉÍý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤ò¼é¤ê¡¢³È»¶ËÉ»ß¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÅªµÁÌ³¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¤Î³ÕÎ½µé²ñÃÌ¤ÇÊÆÃæ´Ö¤Î´ØÀÇ¤ÏÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ËÇ°×Ëà»¤¤¬ºÆ¤Ó·ã²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£