º£±Ê¾ºÂÀ¤¬´íµ¡´¶¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¤ë¡×¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë²ÝÂê¤â¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï9·î¡¢10·î¤È¤«ÌÜ¤Î¿§¤¬°ã¤¦¡×
¢£MLB¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¡¥«¥Ö¥¹1¡¼3¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤äÎëÌÚÀ¿Ìé¤é¤¬½Ð¾ì¡¢MLB¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆüÄø¡õ·ë²Ì
¥«¥Ö¥¹¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è2°Ì¡Ë¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆ±ÃæÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢2¾¡3ÇÔ¤Ç2017Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡£¾¡¤Æ¤Ð2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤È¤³¤³¤Ç¤¢¤Þ¤êÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÅêµå½Ñ¤È¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬Á´¤¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤È¤³¤³¤¸¤ã¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÂÎ´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô»ú¤ò¸«¤¿»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿È¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤Ë¤Ï¶ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£
¤½¤Î¡ÈÊÌ¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó162¡Ê»î¹ç¡Ë¡¢¤â¤·¤³¤ì¤ÇÁ´Éô¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¥×¥é¥¹20¿ô»î¹ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤½¤³¤ÎÂÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ã¤Æ¡¢9·î¤È¤«10·î¤È¤«¡¢ÌÜ¤Î¿§¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎËÜµ¤¤Ë¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î£¹·î¡¢10·î¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï³Ø¤Ó¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤â¤¦º£Æü¤Îµ¢¤ê¤«¤é¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£