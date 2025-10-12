俳優の窪塚洋介さん（46）が10月12日までにインスタグラムを更新し、スポーツブランド「DIG」のスペシャルアンバサダーに就任した女優の沢尻エリカさん（39）とのツーショットを披露。ネット上で話題となっている。



【写真】すごい密着度……沢尻エリカ、窪塚洋介にバックハグ

窪塚さんは、元バレーボール日本代表で現プロビーチバレー選手の西村晃一さん（52）が手がけたブランド「DIG」について、「拾う、繋ぐ。アスリート・西村晃一氏のアツい想いから生まれた、日本発の新しいスポーツウェアブランド」と説明し、「エリカと一緒にスペシャルアンバサダーやらせて頂きます」とコメント。沢尻さんと2人でそれぞれ青、赤のスノーウェアを身にまとい、雪山を背景にした密着ツーショットをアップした。



窪塚さんと沢尻さんは、2012年公開の映画「ヘルタースケルター」以来の共演。15年を経てなお衰えない輝きを放つ二人の姿に、ネット上では歓喜の声が上がっていた。



SNSでは、「いつまでもかっこよすぎる」「このコンビは熱い」「美！！！ひたすらに美です！！最高」「エリカ様！最高」「お二人めっちゃかっこいい」「めちゃくちゃ推しコンビ」「人選にセンスがありすぎる、、、エリカ様も窪塚さんも最高」「単なる美男美女という言葉では足りない」「ビジュが最高」などのコメントがあった。