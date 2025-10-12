22Ç¯Á°¤ËGTOÇÐÍ¥¤Èà16ºÐº¹º§á62ºÐ½÷Í¥¡Ö´é»÷¤Æ¤¤¿¡×à¥Ô¥Ã¥¿¥êÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¸¶ÅÄÆÆ(47)¡£ºÊ¤Î½©ËÜÆà½ïÈþ¤ÈÂÎ¤ò¥Ô¥Ã¥¿¥êÌ©Ãå¤·¤¿ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡Ö²¿½½²¿²óÌÜ¤«¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤¹¡×¤È10Æü¤Ë·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö#¸¶ÅÄÆÆ¡¡#½©ËÜÆà½ïÈþ¡×¤ÈÏ¢Ì¾¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤éÁÇÅ¨¡¢¥Ê¥¤¥¹¥«¥Ã¥×¥ë♡♡♡¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡ÖÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¸«¤ë¤Î¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´é»÷¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÆÆ¤µ¤ó¤ÎGTO»×¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¸¶ÅÄ¤Ï1998Ç¯¤ËÈ¿Ä®Î´»Ë¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç´±Î½¤ÎÉã¤ò»ý¤ÄÀ®ÀÓÍ¥½¨¤Ê¤¬¤éÊÊ¤Î¤¢¤ëÆ£Æ²¿¿°ì¤ò¹¥±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£99Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖµßµÞÀïÂâ¥´¡¼¥´¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÎÃ§¥·¥ç¥¦/¥´¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¢2003Ç¯¤ÎÊ¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î»°¸¶½¤Æó /²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ç¥ë¥¿¤âÌ³¤á¤¿¡£03Ç¯10·î¤Ë½©ËÜ(1·îÀ¸¤Þ¤ì)¤È·ëº§¤·à16ºÐº¹º§á¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£