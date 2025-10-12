パラグアイ戦の印象を語った久保。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田

　日本代表は10月10日、パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と対戦。２−２で引き分けた。

　21分に一瞬の隙を突かれて先制された森保ジャパンは、26分に小川航基のミドルシュートで同点に追いつく。64分に再び勝ち越しゴールを許したものの、後半アディショナルタイム４分に途中出場の上田綺世が決めたヘディング弾で、ドローに持ち込んだ。

　左足首の怪我を抱え、この一戦を欠場した久保建英は、ベンチでこの試合をどう見たのか。11日の取材でこう語っている。

「失点のパターンがちょっと似てたというのと、得点も最後の１点で負けなかったのはすごくポジティブですけど、クロスのところで、結局は選手の質に頼っているボールだと思うので。いい選手はたくさんいますけど、もうちょっとチームとして何かできたんじゃないかなとは思います」
 
　24歳のレフティはさらに「チームとして考えた時に、攻撃の部分では思うところはありましたけど、そういったところも選手間とかスタッフの人も含め共有できているんでポジティブな内容だったかなと思います」と続けた。崩しや連携の部分で、思うところがあったようだ。

　14日のブラジル戦で、どれだけ修正できるか。久保の出場と共に注目が集まる。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

