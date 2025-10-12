【京都】“第２のマスチェラーノ”誕生！？身長１７１ｃｍのＣＢ宮本優太が語ったＦＷとの駆け引き「可能性はあるんだなと」【KICKOFF！KANSAI】

Ｊ１リーグ悲願の初優勝を目指す京都サンガＦ．Ｃ．。キーマンのＤＦ宮本優太選手がゲストで登場した。



世界的に見ても“最小兵クラス”と言える身長１７１ｃｍのセンターバックが、相手との駆け引きや憧れたレジェンドの存在を明かした。



▼「身長が高くない分…」身長差を感じさせない強さに迫る



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。優勝争いする京都サンガＦ．Ｃ．のクラブハウスを訪れ、守備のキーマンＤＦ宮本優太選手に話を聞いた。





身長１７１ｃｍの小柄なセンターバックが語る“差”。宮本選手は「上で全部勝とうと思ったら勝てない。まずは（相手を）飛ばせないようにしたり、落下地点にどれだけ早く入れるかは意識している」という。ＭＣを務める元日本代表の加地亮さんも「コーナーキックの時も相手に蹴られる前からポジションを取って、相手が嫌がるところに入っている。動けないし、走れない。それを大事にしていることを感じる」と駆け引きの上手さを称賛。宮本選手は「身長が高くない分、くっついていないとやられちゃう」と、工夫している点を明かした。世界的に見てもトップリーグで活躍する稀有なセンターバック。ＦＣバルセロナなどで活躍したＤＦハビエル・マスチェラーノ（現インテル・マイアミ監督）は１７４ｃｍで強力なＦＷとも渡り歩いてきた。元々ボランチだったものの、相次ぐディフェンダー陣の負傷によりコンバートされ、ＤＦとしてＵＥＦＡチャンピオンズリーグ優勝に貢献した。その姿を見ていたという宮本選手は「自分も少なからず可能性はあるんだな、と思った」と刺激を受けた。加地さんも「これは“第２のマスチェラーノ”として頑張ってほしい」とエールを送った。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年１０月５日（日）放送分の収録より）