£Ä£å£Î£Á¡¡¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£µ¼ºÅÀÂçÍðÄ´¡¡ÄËº¨¤Î£±²ó£Ë£Ï¡¡£³£¶£°ÅÙ¼«·³¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÜµòÃÏ¤¬ÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤ë¡¡£²ÈïÃÆ¤Ë¼ººö¤âÍí¤à
¡¡¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦Âè£²Àï¡¢£Ä£å£Î£Á¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£²Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤¬½é²ó¤Ë£²ÈïÃÆ¤Ç°ìµó£µ¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡££Ä£å£Î£Á¥Õ¥¡¥ó¤¬¥°¥ë¥ê¤ÈËä¤á¤¿ËÜµòÃÏ¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¡Ý£±¤«¤é¤Î£´µåÌÜ¡¢¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥ÁÈïÃÆ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢Àô¸ý¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ£²»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬²¬ËÜ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Â³¤¯´ßÅÄ¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÃæ»³¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ±¦ÍãÀÊ¤ØÃ×Ì¿Åª¤Ê£³¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£ÄËº¨¤Î°ìµó£´¼ºÅÀ¤Ë½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÊòÁ³¡£ËÜµòÃÏ¤âÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÈÀî¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Í··â¡¦ÀÐ¾å¤¬ÄËº¨¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡£¤³¤³¤ÇÅê¼ê¤Î¸Í¶¿¤Ë¤ÏÃæÁ°¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÂÇ¼Ô°ì½ä¤Ç°ìµó£µ¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²»àËþÎÝ¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤ËÍÊ¤·¤¿µå¿ô¤Ï£´£°µåÄ¶¡££²£²Ê¬´Ö¤ÎÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÂÇÀþ¤¬Ä¾¸å¤Ë°ìµó£µÆÀÅÀ¡£»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£