¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£´ÈÖ¡¦¥é¥ª¥¦¿ùËÜÍµÂÀÏº¤¬£²²ó¡¢º¸Ãæ´Ö¤ØÀèÀ©¥½¥í¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×
¢¡£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè£²Àï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£²Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿ùËÜÍµÂÀÏº³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢Âè£±ÂÇÀÊ¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²óÀèÆ¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËÌ»³¤Î£±£µ£°¥¥í¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿Åö¤¿¤ê¤Ï¡¢¹â¡¹¤ÈÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æº¸Ãæ´ÖÀÊ¤ØÃåÃÆ¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¡¢²¿ÅÙ¤â·ý¤ò°®¤êÄù¤á¤¿¡£