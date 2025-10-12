¤¹¤°¤µ¤Þ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡ªÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«½Ö¤¬Æ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡¥ë¡¼¥¡¼¡¦»³åÑ½¨¤â¹¶¼é¤ËÌöÆ°
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ ÆüËÜ¥Ï¥à-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(12Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)
2²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÄ¾¸å¤Î2²óÎ¢¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿ùËÜÍµÂÀÏºÁª¼ê¤Î³Î¿®¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£¤·¤«¤·¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦»³åÑ½¨Áª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡£¤µ¤é¤ËÁ°Æü¤Ë¤â¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÄµÜÍµÎÃÁª¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ÷¤ë¤È¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¿åÃ«½ÖÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³åÑÁª¼ê¤Ï½é²ó¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼éÈ÷¤òÈäÏª¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤éÌöÆ°¤ò¸«¤»¡¢¿åÃ«Áª¼ê¤âÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£