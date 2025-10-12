DeNA¤¬½é²ó¤Ë5¼ºÅÀ¡¡ÀèÈ¯¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¶ì¤·¤à¡¡µð¿Í¤Ë2ËÜÎÝÂÇ´Þ¤àÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA-µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿DeNA¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ë5¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡¤Æ¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ëÂè2Àï¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ïµð¿ÍÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢4µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤êµð¿Í¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯2¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢µð¿Í6ÈÖ¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Ë3¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÈïÃÆ¡£½é²ó¤«¤é2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢4¼ºÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤«¤éµð¿Í¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Äã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÊ¿ËÞ¤Ê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DeNA¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ëÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¤¬Êáµå¤Ç¤¤º¡¢¥¨¥é¡¼¤òµÏ¿¡£Â³¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢½é²ó¤«¤éÈï°ÂÂÇ6¤Î5¼ºÅÀ¤È¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ï¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£